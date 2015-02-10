Liseli genç kızı taciz edip, cep telefonuna kaydeden 17 öğrenci gözaltına alındı

Samsun'un Bafra İlçesi'nde lise öğrencisi bir kıza cinsel tacizde bulunup cep telefonuyla kayıt yaptıkları iddia edilen 17 erkek öğrenci, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

İlçedeki bir lisede okuyan ve adı açıklanmayan kız öğrenciye ilçedeki değişik okullarda okuyan yaklaşık 17 öğrencinin alkol aldıktan sonra cinsel tacizde bulunarak cep telefonu ile görüntüledikleri ve şantajda bulundukları ortaya çıktı.

Hakan Çelikbaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, değişik zamanlarda olduğu belirtilen cinsel taciz olayı ile ilgili kızın ailesinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatan polis, kız öğrencinin ifadeleri doğrultusunda 17 erkek öğrenciyi gözaltına aldı. Kimlikleri açıklanmayan 9 öğrenci bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen ve cep telefonunda olayın kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 3 öğrenci tutuklanırken 6 öğrenci adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer öğrencilerin sorgulamasının tamamlanması ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.