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Liseli Fevzi, Fırat Nehri'nde boğuldu

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren lise öğrencisi Fevzi Unutulmaz (18) boğularak can verdi

05 Haziran 2018 20:04

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Halfeti ilçesinde, arkadaşlarıyla Fırat Nehri\'ne giren lise öğrencisi Fevzi Unutulmaz (18) boğularak can verdi.
Olay, öğle saatlerinde Aşağı Halfeti\'de meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Aşağı Halfeti Mahallesi\'nden geçen Fırat Nehri\'ne giren Fevzi Unutulmaz, bir süre yüzdükten sonra suda kayboldu. Unutulmaz\'ı suda göremeyen arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından Unutulmaz\'ın cesedine ulaştı. Liseli gencin cesedi otopsi için morga konulurken, olayı haber alan yakınları gözyaşına boğuldu.

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