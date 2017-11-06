Liseli Ersin'i, küfür ettiği için öldürmüş

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de geçen cumartesi çıkan kavgada, 16 yaşındaki lise öğrencisi Ersin Taşdemir\'i bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki Taha Ş., tutuklandı. Taha Ş., çay ısmarlamak istediği Taşdemir\'in kendisine küfürle karşılık vermesiyle kavganın başladığını ve cinayeti işlediğini söyledi.

Geçen cumartesi Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi katlı otoparkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Taha Ş. ile Ersin Taşdemir arasında tartışma çıktı. Tartışma önce küfürleşmeye sonrada bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Taha Ş., Taşdemir\'i karnından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Taha Ş., sorgusunda, çay ısmarlamak istediği Taşdemir\'in kendisine küfürle karşılık vermesiyle kavganın başladığını ve cinayeti işlediğini söyledi.

Sorgusunun ardından adliyeye gönderilen Taha Ş., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.



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