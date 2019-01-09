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Liseli Azad, bıçaklı kavgada öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında Azad Çiçek (17), yaşamını yitirdi

09 Ocak 2019 20:11

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında Azad Çiçek (17), yaşamını yitirdi.
Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi\'nde 11\'inci sınıf öğrencisi Azad Çiçek ile başka bir okulda eğitim gören öğrenci arasında okul önünde kavga çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Azad Çiçek bıçakla yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Azad Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli öğrenciyi gözaltına aldı.

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