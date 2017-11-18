"Liselerin silikon vadisi" olarak da bilinen Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıkılıp AVM yapılacak

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yıkılıp yerine AVM ve rezidans yapılacak. 5 binden fazla öğrenci ve yaklaşık 300 eğitimciye ev sahipliği yapan okul son bir yıldır, öğrencisi, velisi ve mezunlarıyla alınan yıkılma kararına karşı mücadele ediyor. “Burası liselerin silikon vadisi” diyen mezunlar derneği başkanı Ercan Bodur, okulun NASA’dan Telekom’a, asansör firmalarından araba fabrikalarına, teknik elemana ihtiyaç duyulan her yerde mezunu olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinden Cansu Şimşek'in haberine göre, 2012’de Vakıflar Kanunu’nda yapılan değişiklikle tartışmalı hale gelen okulun arazisi üzerinde Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı, inşaat firması Taş Yapı’yla anlaştı. Bu süreçte arazinin üzerinde yapılaşma öngören, AVM ve rezidans yapılmasına olanak sağlayan imar planı değişikliği yapıldı. 2017-18 sömestrinin başlamasının ardından velilere yarıyılda okulun yıkılacağı, meslek lisesi öğrencilerinin iki ayrı ortaokula yönlendirileceği bildirildi. Veliler bu haber üzerine okulun önünde eyleme başladı.

Eylemler ses getirdi ve velilere 60 dönümlük okul arazisinin 17 dönümlük bölümüne okulun binaları ve 12 laboratuvar yapılması planı sunuldu. Çocuklarının meslek lisesinden başka okullara gönderilmeyeceği için sevinen veliler yıkımların başlamasıyla bir şok daha yaşadı. Okul inşaatının hemen başlamayacağı ve eğitimin yaklaşık iki yıl 40’ar metrekarelik prefabrik barakalarda yapılacağını öğrenen veliler şimdi bu duruma karşı çıkıyor.



Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde ‘toplanma alanı’ görevi görürken 400’ü aşkın çadıra ev sahipliği yapmış. Bahçelerinde toplam 889 tane ağaç bulunduğunu söyleyen mezunlar derneği başkanı Bodur, ayrılan alanda ancak 50 ağacın kalacağını söylüyor ve okul öğrencileri için yeşilliğin önemine parmak basıyor. “Bu çocukların ağaca ihtiyacı var. Çünkü hepsi mazotla, benzinle, boyayla, tinerle ve birçok kimyasalla uğraşıyorlar. Bu yeşilliğe en azından teneffüslerde bir ‘oh’ demek için ihtiyaçları var.”



Burası liselerin slikon vadisi

“Burası liselerin silikon vadisi” diyen mezunlar derneği başkanı Ercan Bodur, okulun NASA’dan Telekom’a, asansör firmalarından araba fabrikalarına, teknik elemana ihtiyaç duyulan her yerde mezunu olduğunu anlatıyor. Tıpkı Bodur gibi, okuldan mezun olan öğrenciler hangi şirkette çalışmaya başlamışlarsa o markanın laboratuvarını okula getirmişler.



Böylece Fiat, Honda, Toyota, Mercedes gibi dünyanın önde gelen 12 motor üreticisi de kendi servislerine eleman yetiştirilmesi için her birinin değeri en az 1 milyon lira olan eğitim üsleri kurmuş. Bodur bu yatırımın önemini şöyle anlatıyor: “Firmaların bu denli büyük yatırımlar yapmasının sebebi, çocukların mezuniyetten önceki üç yıl tek bir markaya odaklanıp, mezun olur olmaz servislerde ve fabrikalarda çalışabilir hale gelmeleri. Yani liseden hemen sonra koca bir servisi idare edebilecek ve araçların sesinden sorununu anlayabilecek kapasitede mezun oluyorlar.”



Bodur’a göre, devasa boyutlardaki 12 laboratuvar ve daha birçok teknik ve endüstriyel atölyenin yerinden oynaması imkânsız: “Bu malzemeleri kaldırıp bir depoya yığıp ya da 40’ar metrekarelik geçici barakalara koyup oradan oraya taşıyamazsınız. Bu çocukları laboratuvarlarından ayırırsanız gelecekleriyle oynarsınız.”





9 tane var zaten



Okulun velileri birçok kez okulun önünde eylem yaptı. Çarşamba günü gerçekleştirilen son eylemde okul aile birliği başkanı Ecevit Kahraman, “İstanbul’da 93, Şişli’de 9 AVM varken tarihi okulumuzun yıkılmasını kabul etmiyoruz. Hukukun aldığı karara itirazımız yok. İtirazımız, prefabrik inşaata. Bizlere söz verilen okul binalarımızın yapılmasını istiyoruz. Ülkemiz geleceğine insan yetiştiren meslek eğitim atölyeleri ve laboratuvarlarımız bu tip bir yapılaşma ile 300 metrekareden 80’e düşecektir” dedi.





"Okul 40 bin metrekare alanda olacak"

Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı arazinin daha önce bir vakfa ait olduğunu ve kendisinin sadece bağışçı olduğunu söyleyerek yapacakları projenin içinde 17 değil 40 bin metrekarelik bir okul olacağını söyledi.



Bağış karşılığı yapılacak okulun çok güzel bir yapı olacağını söyleyen Turanlı, okul inşaatının önümüzdeki Eylül ayında başlayacağını ve iki sene süreceğini söyledi.



Mevzu edilen prefabriklerin de çelikten yapılan özel yapılar olduğunu söyleyen Turanlı, atölye ve laboratuvarları 10 dönümlük bir arazide yeniden bir araya toplayacaklarını anlattı. Turanlı veli ve mezunların eylemlerinin de manipülatif olduğunu söyledi.