Liselere giriş sistemi yine değişiyor; öğrenciler üç tercih yapacak

Liselere girişle ilgili sistem netleşti. Orta son sınıf öğrencileri ağustosun ilk haftası 15 okulluk bir tercih listesi yapacak. İkinci bir listede 6 okul türünden birini işaretleyecek. İşaretlemeyen ya da açıkta kalan öğrenciler mecburi en yakın imam hatip, meslek veya fen lisesine yazılacak.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve üst düzey bürokratları ilk kez bu yıl liselere yerleştirmelerde kullanılacak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile ilgili yaklaşık 1.3 milyon ailenin merak ettiği konulara açıklık getirdi.

Bu yılki liselere yerleştirme tercihleri iki liste üzerinden yapılacak. İlk listedeki 15 okula yerleşemeyen ikinci listedeki 6 okul türünden birine girebilecek. Hiçbirine yerleşemeyenler ise evine en yakın okula yerleştirilecek. İstemese de imam hatipe gidebilecek. Bu okula da gitmek istemezse nakillerde şansını deneyecek.

3 seçenek

Nuran Çakmakçı’nın Hürriyet’teki haberine göre, e-okul üzerinden tercih yapacak olan öğrencilerin karşısına üç seçenek çıkacak: “Özel yetenek sınavıyla yerleştim”, “Özel okula kayıt yaptırdım”, “Tercih yapmak istiyorum”. Öğrenci yetenek sınavı ya da özel okul kayıt yaptırdığına dair seçeneği işaretlerse tercih listesi yapamayacak. Bunun için de özel okula kayıt yapılsa bile iyi bir fen, Anadolu, imam hatip, sosyal bilimler ya da meslek liselerinden birine gitme umudu olanların “Tercih yapmak istiyorum” bölümünü işaretlemeleri gerekiyor.

A grubunda 15 okulluk liste

Öğrenciler A grubunda 15 tercih yapacak. Bu tercihlerde il ve okul türü sınırlaması olmayacak. Yerleşmeme ihtimaline karşı öğrenciler B grubu listesinden en az birini işaretlemeye zorunlu tutuyor. Bu listede tür önceliği esas alınacak. Tercihe göre en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

Otomatikman imam hatibe

Öğrenci bu gruptan işaretleme yapmasa bile Bakanlık otomatik olarak öğrenciyi herhangi bir okula yerleştirilebilecek. Bu okullar arasında meslek lisesi, fen lisesi de olabileceği gibi tercih etmese bile imam hatip lisesine gidebilecek. B grubunda yer alacak liseler şunlar: Fen, Sosyal Bilimler, Meslek ve Teknik Anadolu, Anadolu İmam Hatip, Çok Programlı Anadolu, Anadolu liseleri.

Ortak listede yabancılar yok

Ortak listede özel okullar olmayacak. Türk ve yabancı özel okullar aynı tercih listesinde yer almayacak. Ancak, özel okullar isterlerse tam burslu olarak alacakları öğrencileri Türkiye çapındaki ilk yüzde 5’lik dilimden seçebilecekler. Daha önce 3 dersten 6 sınavın sonucuna göre öğrencilerini alacaklarını açıklayan özel okullara bu puan bilgileri verilmeyecek. Özel okullar kendi yerleştirme puanlarını kendileri hesaplayacak.

Puanlar ‘özel’ kalacak

Öğrencilerini Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin sınavlarına göre seçeceklerini açıklayan özel okullara Milli Eğitim Bakanlığı beklemedikleri bir sürpriz yaptı. Bu okullara üç dersin puanı verilmeyecek. “Öğrencilerin kişisel bilgilerini kimse ile paylaşamayız” diyen Bakanlık, dileyen özel okulun tam burslu öğrencileri kendi sistemine dahil olarak seçebilecekleri mesajını verdi.

Müdürler öğrenci desteğiyle kalabilir

4 yıl süreyle görev yapan okul müdürlerinin koltuklarında oturması gittikçe zorlaştı. Müdürün 4 yıl daha görevine devam edebilmesi için öğrenci, veli ve öğretmenlerin desteğini alması şart. Başka bir okula gitmek isteyenler ise puan üstünlüğü ve tercihine göre atanacak.

Yeni müdüre sözlü sınav

İlk defa atanacak müdürlerin geleceğini ise sözlü sınav belirleyecek. Bu sözlü sınavdan 70 ve üzerinden puan alanlar meslekteki görev süreleri eğitim durumları ödül ve cezaları da dikkate alınarak atanacak. Çok tartışmalı sözlü sınavın yüzde 50’sini mevzuat oluşturacak. Yeni düzenleme müdürlere kendi yardımcılarını atama hakkı da getiriyor.

Dershane öğretmenine KPSS yok

Dershaneler için dönüşüme başvuru süreci 2 Haziran’da başlıyor. 31 Ağustos 2015’te sona eriyor. Dershane öğretmenlerinden öğretmen olarak devlet okullarına atanabileceklerden KPSS şartı aranmayacak. 14 Mart 2014’ten önce bu kurumlardan ilişiği kesilenler düzenlemeden yararlanamayacak.

11 Haziran’da e-okul’dan açıklanacak

Tercihte geçen yıl 201 olan taban puan kaldırıldı.

Öğrenciler, yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra okullarda şayet boş kontenjan kalırsa nakil başvurusunda bulunabilecek. Bu işlemlerde eski sistemde olduğu gibi okula en son giren öğrencinin puanı dikkate alınmayacak. Daha düşük puanlı öğrenci de okula yerleştirilebilecek.

Ortak sınav puanları 11 Haziran’da e-okuldan açıklanacak. 16-20 Haziran arasında puana itiraz edilebilecek. 4 Temmuz’da okulların kontenjanları açıklanacak. 7 Temmuz’da ise Yerleşmeye Esas Puanları (YEP) ilan edilecek. 31 Temmuz-8 Ağustos arasında tercihler alınacak. 22 Ağustos’ta yerleştirme sonuçları ilan edilip, kesin kayıtlar yapılacak. Boş kalan kontenjanlar için 22 Ağustos’ta nakil dönemi başlayacak. Bu 15 Eylül’e kadar sürecek.