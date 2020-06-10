Liselere Giriş Sınavı'nda alınacak Koronavirüs tedbirlerini açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda alınacak yeni tip Koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Tebirler kapsamında öğrencilerin arasında en az bir metre mesafe olacak, görevliler ve öğrenciler sınav salonlarına maskeyle girecek.

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, bina sınav sorumlularının ve salon görevlilerinin, Koronavirüs salgını dolayısıyla alması gereken önlemler sıralandı. Buna göre, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edecek.

Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği, sınav salonunda öğrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak. Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. İsteyen öğrenciler, sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek.

Maskeler değiştirilebilecek

Sınav esnasında maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesine izin verilecek ve çıkarılıp takılırken lastiklerinden tutulması istenecek.

Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna atılacak ve değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılacak.

Doğrudan temas olmayacak

Sınav esnasında mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanacak.

Sınav görevlileri, sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi, sıralarda hazır bulundurulması ile kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının dağıtılması, toplanması, gerekli durumlarda detaylı yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorunda olacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri sırasında temastan kaçınılacak.

Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizliği su ve deterjan kullanılarak yaptırılacak.

Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak Kovid-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verilecek.

Su içmek isteyenlerin, maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarması, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne dokunmaması istenecek.

Covid-19 tanısı olanlar ayrı yerde sınava sokulacak

Sınava giren öğrencilerden kesin Covid-19 tanısı olanlar ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanların, okulun giriş katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınması sağlanacak.

Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maskeyle değiştirilecek.

Bu öğrenciler tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmayacak. Salon başkanları ve gözetmenler eğer öğrenci ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanacak.

Ateşi olana görev verilmeyecek

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Covid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere sınav görevi verilmeyecek.

Öğrencilerin, sınav binasının bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım korunması sağlanacak. Yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak.

Velilere beklemesi için uygun alan gösterilecek

Öğrenci velileri, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek.

Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak ve 22 Haziran'dan itibaren isteyen öğrenciye verilecek.

Soru kitapçıklarının dağıtımı sırasında cerrahi eldiven kullanılacak.