Liselere Geçiş Sistemi sınavı sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınavda ikinci oturum sona erdi.

İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi.

Merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. Her öğrenci sınava kendi okulunda girdi.

Geçen yıl olduğu gibi 2021'de de iki oturum halinde yapılan sınavda, çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.