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Spor

Liselerde Doğa Koleji Dünya Şampiyonu

11 Mayıs 2009 12:48


Bu sene 20.si düzenlenen Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye adına yarışan Doğa Koleji, Sırbistan'ı temsil eden Knjazevacka Gimnazua'yı 86-64 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. 

İstanbul'da yapılan 20. Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Doğa Koleji, Sırbistan temsilcisi Knjazevacka Gimnazua'yı finalde 86-64 yenerek, dünya şampiyonu oldu.

DOĞA KOLEJİ: 86 - KNJAZEVACKA GIMNAZUA: 64
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Mei Wang xxx (Çin Halk Cumhuriyeti), Abdel Hamzaoui xxx(Fransa), Francisco Afonso xxx (İspanya)
Doğa Koleji (Türkiye): Erbil xxx 10, Berk xxx 5, Kerem xxx 8, Murat xxx 10, Enes xxxx 19, Erkan xxx 5, Ömer xxx 21, Samet xxx 3, Orhun x 2, Feyyaz 3, Nuri x
Knjazevacka Gimnazua (Sırbistan): Jovanovic xx 18, Pejcic xx 8, Peric xx 13, Krstic xx 9, Micic xx, Vucetic xx 11, Vukojevic x 3, Stefanovic x, Stajilkovic x, Savic x, Lukic x 2
1. Periyot: 22-23
Devre: 45-37 (Doğa Koleji lehine)
3. Periyot: 68-47


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