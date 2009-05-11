Liselerde Doğa Koleji Dünya Şampiyonu



Bu sene 20.si düzenlenen Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye adına yarışan Doğa Koleji, Sırbistan'ı temsil eden Knjazevacka Gimnazua'yı 86-64 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.



İstanbul'da yapılan 20. Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Doğa Koleji, Sırbistan temsilcisi Knjazevacka Gimnazua'yı finalde 86-64 yenerek, dünya şampiyonu oldu.



DOĞA KOLEJİ: 86 - KNJAZEVACKA GIMNAZUA: 64

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Mei Wang xxx (Çin Halk Cumhuriyeti), Abdel Hamzaoui xxx(Fransa), Francisco Afonso xxx (İspanya)

Doğa Koleji (Türkiye): Erbil xxx 10, Berk xxx 5, Kerem xxx 8, Murat xxx 10, Enes xxxx 19, Erkan xxx 5, Ömer xxx 21, Samet xxx 3, Orhun x 2, Feyyaz 3, Nuri x

Knjazevacka Gimnazua (Sırbistan): Jovanovic xx 18, Pejcic xx 8, Peric xx 13, Krstic xx 9, Micic xx, Vucetic xx 11, Vukojevic x 3, Stefanovic x, Stajilkovic x, Savic x, Lukic x 2

1. Periyot: 22-23

Devre: 45-37 (Doğa Koleji lehine)

3. Periyot: 68-47





