Liselerde çift diploma dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerde 2 diplomalı mezuniyet sağlayan "yan dal" veya "çift anadal" gibi uygulamaları liselerde de hayata geçirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2015-2019 stratejik plan taslağına göre, öğrencilerin yan dal veya çift anadal fırsatlarından yararlanabilmeleri için belirli bir not ortalamasını yakalaması gerekecek.

Bu sayede meslek lisesinde elektrik-elektronik bölümünde okuyan bir öğrenci, not ortalamasını tutturması halinde radyo televizyon veya plastik teknolojisi ya da raylı sistemler teknolojisi gibi alanlarda da yan dal eğitimi alabilecek.

Ayrıca meslek lisesinde eğitim gören bir öğrenci okul başarı puanının yeterli olması halinde anadolu lisesinde veya anadolu imam hatip liselerinde çift anadal olarak eğitim alabilecek. Bu öğrenciler çift diploma sahibi olacak.