Liseler, sınıf tekrarı yapan öğrencilerden oluşuyor

Düz liselerde bir öğretmene 30, dersliğe 45, şubeye 35, bir idareciye ise 333 öğrenci düşüyor. 9. sınıfta okuyan öğrencilerin yüzde 40.9’u sınıf tekrarı yapan öğrencilerden oluşuyor. 9. sınıflarda bir derslikte 50 öğrenci bulunuyor. Sınıf tekrarı yapan öğrenciler arasında akşam ve meslek liselerinden geçiş yapan öğrencilerin oranı oldukça yüksek.

İstanbul’daki dokuz ilçede bulunan düz liselerdeki öğrenci sayıları ve 9. sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrencilerin durumu, bu okullarda görevli Eğitim-Sen temsilcileri ve üyelerinin katkılarıyla incelendi.

Eğitimci Alaattin Dinçer, bu okullardaki Eğitim-Sen temsilcileri ve üyelerinin katkılarıyla hazırlanan çalışmanın tespitlerini şöyle sıraladı:

* Artan öğrenci sayıları nedeniyle sınıflar kalabalıklaşmıştır.

* Öğrencilerde psikolojik ve sosyal davranış bozuklukları görülmektedir.

* Denetlenemeyen ve kontrol altına alınamayan çeteleşmeler yaşanmaktadır.

* Kız ve erkek ilişkilerinde genel kabullerin ötesine geçen, erkek öğrencilerin kız öğrencileri rahatsız eden davranışlarının önüne geçilememektedir.

* Öğrenci yoğunluğu nedeniyle okulların kütüphaneleri, laboratuvarları ve diğer eklentileri sınıflara dönüştürülmüştür.

* Kalabalık sınıflar nedeniyle pek çok sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal amaçlı etkinlik yapılamamaktır.

* Öğrencileri zararlı madde alışkanlıklarından korumada, bu tür alışkanlıkların geliştirildiği mekânlardan uzak tutmada zorluklar yaşanmaktadır.

4 9. sınıf öğrencilerinin genel kültürleri, bilgi ve birikimleri oldukça yetersizdir. İnternet kullanımının yaygınlığı nedeni ile kurulan cümlelerde sözcük ve anlam bozuklukları bulunmaktadır. Okuduğunu anlama ve kendini ifade etme sorunu yaşanmaktadır.

* Düz liselere gelen öğrenciler, sistemin elediği öğrenci olmanın ve başarısızlığı kabullenmenin duygusu ile öğretime başlamaktadır. Bu duygu hali okula başladığında öğrencilerin bütün heyecanlarının kaybolmasına neden olmaktadır.

* Düz liselerde 600-700 öğrenciye bir rehber öğretmen düşmektedir. Bu alanda yaşanan açıkların hızla kapatılması gerekmektedir.