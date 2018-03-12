Liseler Arası eSpor Turnuvası "BAU Challengers" başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan League of Legends Turnuvası’nda binlerce lise öğrencisi şampiyonluk için mücadele edecek.

Türkiye çapında yaşları 13-19 arasında olan tüm lise öğrencilerinin katılabileceği turnuva, eSpor sektöründe profesyonel ortamı görmek isteyen lise öğrencileri için bir fırsat olacak. Organizasyonda başarılı olan öğrencilere BAU tarafından burs imkanı sağlanacak. Birinci takıma yüzde 100, ikinci takıma yüzde 75, üçüncü takıma yüzde 50, dördüncü takıma yüzde ise 25 burs ve eSpor sektöründe profesyonelleşmesi için destek verilecek.

Her hafta 512 takım (128 takımlık 4 grup) eşliğinde gerçekleşecek olan turnuvanın ön eleme aşaması dört haftadan oluşuyor. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek turnuvada Riot Games ve Asus tarafından sürpriz ödüller de verilecek. 4 eleme grubundan son ikiye kalan takımlar final aşamasına geçerek kendilerini gösterme hakkını kazanacaklar. Kaybeden takımlar ise diğer haftalarda yeniden kayıt yaptırarak şanslarını tekrar deneyebilecekler. Final aşamasına çıkmayı başaran 32 takım büyük finale giden yolda yarışmaya devam ederek son dörde kaldıkları takdirde büyük final için Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş Güney Kampüsü’nde bulunan BAU eSpor Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde final maçlarını oynayacaklar. Son dörde kalan takımlar final maçlarının oynanacağı hafta sonu Bahçeşehir Üniversitesi’nin misafiri olacaklar.

Turnuvaya katılmak isteyenler 14-29 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Ön elemeleri 31 Mart, 7 -14 ve 21 Nisan tarihinde gerçekleşecek etkinlik, 5 Mayıs’ta oynanacak yarı final müsabakalarının ardından 6 Mayıs’taki final karşılaşması ile son bulacak.

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