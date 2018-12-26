Lisedeki taciz iddiası | Aile, "Öğrenci şikâyetinden vazgeçti" diyen Bakan Selçuk'u yalanladı: Dava devam ediyor

İstanbul Küçükçekmece'deki Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde iki yıl önce öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan coğrafya öğretmeni ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Açıklamasında şikâyeçinin davasını geri çektiğini ve öğretmenin başka bir okulda eğitime devam ettiğini belirtti. Ancak öğrenci E.E.K.'nin annesi H.M.K, şikâyetlerinden vazgeçmediğini belirterek Bakan Selçuk'u yalanladı.

Öğretmen idari soruşturmada aklanmış olabilir" diyen anne H.M.K., "Dava devam ediyor. Bizi arayan uzlaştırma kurulu 5 bin lira teklif ederek davadan vazgeçmemizi önerdi" dedi.

Mağdur iddiaları yalanladı

Bianet'ten Elif Ünal'ın sorularını yanıtlayan E., Bakan Selçuk'un iddialarını yalanlayarak, "Şikâyetçi oldum ve şikâyetimden vazgeçmek aklımın ucundan bile geçmedi. Zira bu soruşturma haksız da yürütülse sonuçlandı ve öğretmen göstermelik de olsa bir ceza aldı. Bu ceza asla tatmin edici değildi fakat soruşturma sonucunda oluşturulan ceza tutanağı, ki bu tutanak sanık tarafından dava dosyasına eklenmiştir, şikâyetimden vazgeçmediğimin en büyük kanıtı. Yalana başvuruyorlar, çünkü suçlu olduklarının ve suçlarının ne kadar büyük olduğunun farkındalar. Bu yalanlar silsilesine Milli Eğitim Bakanı'nın da dahil olması elbette üzücü. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir" ifadelerini kullandı.

Para teklif ettiler iddiası

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Öğrencinin ailesi ile konuştuğunu belirten Yarkadaş, "Az önce aileyle konuştum. Öğrencimizin ailesi, 'Uzlaştırmacı'nın kendilerine davayı geri çekmeleri için BEŞ BİN TL teklif ettiğini, bunu hemen reddettiklerini söyledi. Taciz davası ise 14 Mart'ta tanıkların dinlenmesiyle devam edecek. @ziyaselcuk gerçeği aileden ve mağdur kızımızdan dinlemelidir" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Okuldan mezun olan ve bu yıl üniversiteye başlayan bir öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen coğrafya öğretmeninin görevine devam etmesi öğrenciler tarafından tepkiye sebep olmuştu.

Durumu protesto eden öğrencilerden 15’i 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası almıştı.