Lisedeki kitap okuma etkinliğinden: Komünizme inanan insanların meydana getirdiği topluluk sürüdür

Çanakkale’de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin okuması istenen kitaplardan birinde, “Komünizme ve kapitalizme inanan insanların meydana getirdiği topluluk, ancak sürüdür. Ama Müslümanlardan meydana gelen topluluğun adı cemaattir, ümmettir’’ sözleri yer alıyor.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre etkinlik için “önerilen” beş kitaptan biri olan ve Cahit Zarifoğlu imzasını taşıyan kitapta, komünizme ve kapitalizme inanan insanların bir araya getirdiği topluluk, “Sürü” olarak nitelendirilirken “Kemalist ve laik zihniyetli insanların” arkasından gidenlerin de hata yaptığı ifade edildi. Bakanlığın, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullara 26 Mart’ta yazdığı “6210192” sayılı yazıda, “Okutulması zorunlu kitap” olarak duyurulan kitapta şu ifadeler yer aldı:

>> Tertemiz Müslümanlar oldukları halde kapitalist, faizci, Kemalist ve laik zihniyetli, gayr-i İslami bir gidişatın temsilcisi parti ve örgütlerin arkasından gidenler, hatalarını idrak edip doğruya yönelebilirler.

>> İslam’ı iyi bilmek, onu yaşamak için, onu tebliğ etmek için ve nihayet onun uğruna ölmek için gerekli bize.

>> Cihadın bir alanı, İslam düşmanlarıyla savaşmayı, diğer alanı ise nefsin basit istekleriyle mücadele etmeyi kapsar. Birinde, İslam toplumu düşman toplumlar karşısında muzaffer kılmak, diğerinde bireyi, iç düşmanları karşısında yenilgiden kurtarmak söz konusudur .

>> Kıbrıs’ta defalarca kan gövdeyi götürürken onların kılları kıpırdamamışken biz, düşmana daha ilk kıpırdanışında şamarı indirdik! (Ama zaferin siyasi ganimetini, aç bir leş kargası gibi sömürmeye kalkan, bugün Kıbrıs’ı Yunan’a teslim etmeye razı batıl CHP iktidarı oldu).

>> Onlar serbest seks eğitiminin, kadın-erkek eşitliği adı altında hayvani bir yaşayışın, alkol ve dansın, flörtün taraftarlığını yapıyorlar, biz ise, İslami edep ve hicap içerisinde, çalışan, ibadet eden, hakkı gözeten insanlar olarak, hem dünyalarını hem de ahiretlerini imar eden insanların dünyasını kurmak istiyoruz.

>> Bu nedenle Müslümanlara diyoruz ki hiçbir sapma ve tereddüt göstermeden, korkmadan, batıllara ve batılın uşakları ve temsilcileri olan CHP ve AP ve sair partilere sırt çevirerek mutlaka sandık başına git ve reyini cihad duygusu içinde, Allah’ın rızasını gözeterek kullan!

>> CHP iktidara gelir gelmez, kendisine kalıtım yoluyla kurucu atalarından geçmiş İslam düşmanlığı gereği, davar boğazlar gibi mescid kapatmaya başlar.