Adana'daki lisede meydan savaşı gibi futbol maçı: 1 kişi bıçaklandı, biber gazıyla müdahale eden polis taşlandı!

Adana’da 15 yaşındaki C.G., okul bahçesinde futbol oynarken tartıştığı 17 yaşındaki Y.G.,’ yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Y.G. hastaneye kaldırılırken, okulda devam eden kavgaya 11 ekip aracı sevk edildi. Polis kavga eden öğrencilere biber gazı sıkarak müdahale etti. Arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçan C.G. aranıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Merkez Seyhan ilçesindeki Akkapı Anadolu Endüstri Meslek Lisesi’nde sabah saatlerinde iki sınıftan öğrenciler kendi arasında futbol maçı yapmaya başladı. Maç sırasında birbirlerine sert davrandığı ileri sürülen C.G. ile Y.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 9’uncu sınıf öğrencisi C.G., 11’inci sınıfta okuyan Y.G.’yi sınıfında bıçakladı.

Sol göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Y.G., özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. C.G. pencereden atlayıp okuldan kaçtı. Bu sırada yaralanan öğrencinin arkadaşları ile diğer grup arasında çıkan kavga büyüdü.

Öğrencileri sakinleştirmekte güçlük çeken okul yönetimi polise haber verdi. Akkapı Anadolu Endüstri Meslek Lisesi’ne çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polisin ’dağılın’ uyarısında bulunduğu öğrenciler, ekipleri taş yağmuruna tuttu. Polis, biber gazı sıkarak taşkınlık yapan öğrencileri dağıttı.

Polisin müdahalesi üzerine kavgaya karışan öğrenciler okuldan çıkıp, Akkapı Mahallesi ara sokaklarına dağıldı. Sokakta karşılaşan bazı gruplar kendi aralarında kavga etti. Baygınlık geçiren bir kız öğrenciyi polisin durdurduğu otomobile taşıyan arkadaşları hastaneye götürdü. Polisin sokaktaki müdahalesinin ardından kavgacı öğrenciler kaçtı. Polis, arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçan zanlı C.G.’yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.