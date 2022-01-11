Lisedeki Atatürk posteri saldırısı hakkında suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Kabataş Erkek Lisesi'nde Mustafa Kemal Atatürk posterine yapılan saldırı ve hakaret hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’un tarihi lisesi Kabataş Erkek Lisesi’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin bir öğrenci tarafından yırtılması 9 Ocak 2022 tarihinde sosyal medyaya yansımıştı. Kimliği bilinmeyen öğrenci elindeki bıçakla Atatürk’ün portresine saldırmış ardından hakaret etmişti. Olayı videoya alan kişi veya kişiler de görüntüleri sosyal medyada yayınlamıştı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de aralık ayında yaşanan olayla ilgili disiplin işlemi uygulandığını, ayrıca müfettiş de görevlendirildiğini açıklamıştı.

ADD de görüntülerin ortaya çıkmasının ardından o öğrenciler ile okul ve yurt idaresi hakkında, "Atatürk’ün hatırasına hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

“Yurt görevlilerinin müdahale etmemiş olması vahameti arttırmaktadır”

ADD Genel Merkezi adına savcılığa verilen dilekçede, görüntülerle ilgili olarak, “Bu görüntülerin bir okul yurdunda çekilmiş olması, sorumlu olması gereken yurt görevlilerinin müdahale etmemiş olmaları olayın vahametini daha da artırmaktadır” denildi.

Cezalandırılmaları talep edildi

Dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine küfreden, posterine zarar veren, bu hareketiyle hassasiyetleri olan yurttaşlar arasında nifak ve kin sokarak düşmanlığı tahrik eden, isimleri Milli Eğitim Müdürlüğü'nce alınabilecek suça karışan öğrenciler ve yurt sorumluları hakkında soruşturma açılarak dava açılması ve cezalandırılmaları talep ediyoruz” denildi.