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Lisede 'sigara araması' yapan müdür yardımcısına taciz iddiası

Tokat'ta bir kız lisesinde öğrencileri taciz ettiği iddia edilen müdür yardımcısının, idarecilik görevi düşürüldü

16 Kasım 2016 22:31

Tokat’ta bir kız lisesinde taciz iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında okul müdür yardımcısı açığa alındı.

Posta'da yer alan habere göre, bir lisede yaklaşık 2 yıldır görev yapan İ.A. (50) hakkında 5 öğrenci, okul yönetimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Öğrencilerin üzerlerinde sigara araması yapmak suretiyle elle tacizde bulunduğu iddia edilen edebiyat öğretmeni ve aynı zamanda okul müdür yardımcısı İ.A., idarecilik görevi düşürülerek Turhal ilçesine görevlendirildi.

Serbest bırakıldı

Bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma kapsamında açığa alınan evli ve 3 çocuk babası İ.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İ.A., sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmazken, soruşturma devam ediyor.

 

 

 

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