Lisede öldürülen müdürün adı okulda yaşayacak

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde görev yaptığı lisede öğrenciler İ.P. (16) ve U.Y. (16) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen müdür Ayhan Kökmen\'in adı, ilçedeki bir okula verilecek.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kökmen, geçen hafta cuma günü okuldaki odasında 11\'inci sınıf öğrencileri İ.P. ve U.Y. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından İ.P. ve U.Y. ile babası B.Y. tutuklandı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür Ayhan Kökmen\'in adının bir okulda yaşatılacağını açıkladı. Kökmen\'in adının Ödemiş\'teki bir okula verileceği ancak okulun daha sonra belirleneceği bildirildi.



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