Lisede cinsel istismar iddiası; öğretmenin sözleşmesi feshedildi

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lisede görevli bir sözleşmeli öğretmen S.E.'nin 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.E.'nin sözleşmesi idari soruşturma kapsamında feshedildi.



Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören 7 öğrenci, aileleriyle birlikte 8 Aralık günü jandarma karakoluna giderek 23 yaşındaki sözleşmeli öğretmenleri S.E.'nin farklı tarihlerde kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, ücretli öğretmen S.E.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden S.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de S.E. hakkında idari soruşturma başlatıp, sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. (DHA)