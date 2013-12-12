'Lisede ahlaksızlık' manşetine tazminat cezası

Yeni Akit Gazetesi, Antalya'da aileleriyle birlikte gittikleri piknikte rakı içen ve burada çektirdikleri fotoğrafları facebook sayfalarında paylaşan 11 öğretmen hakkında 'Lisede Ahlaksızlık' başlığıyla yaptığı haber nedeniyle,öğretmenlerin açtığı davada suçlu bulundu.Yeni Akit Gazetesi, 5 öğretmen için toplam 7 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Antalya Lisesi'nde görev yapan 11 öğretmen, 3.5 yıl önce aileleriyle birlikte düzenledikleri piknikte mangal yapıp, rakı içti. Öğretmenler, tatil gününde düzenledikleri bu etkinliğe ilişkin de Facebook sayfalarında fotoğraf paylaştı. Aradan 2.5 yıl geçtikten sonra ise Yeni Akit Gazetesi'nde öğretmenlerin fotoğrafıyla 'Lisede Ahlaksızlık' başlığıyla bir haber yayınlandı.Öğretmenlerin öğrencilerle birlikte alkol aldıkları, fotoğraflara göre öğrencilerle birlikte pikniğe giden öğretmenlerin alem yaptıkları iddiaları üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme başlattı.

Soruşturmaya gerek yok

İl Eğitim Denetmenleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, Antalya Lisesi'nde görev yapan bir grup öğretmenin 12 Haziran 2010 tarihinde dinlenmek ve eğlenmek amacıyla Büyükçaltıcak piknik alanına aileleri (eşleri, çocukları, anne ve babaları) ile birlikte gittikleri, bu pikniğe okul öğrencilerini kesinlikle götürmedikleri, olayın okul öğrencileri ile hiçbir ilgisinin olmadığı, öğretmenlerin hafta sonu kendi aralarında yaptıkları bir gezi olduğu anlaşılıp, yapılan bu araştırma ve inceleme sonucunda öğretmenler hakkında herhangi bir soruşturmaya gerek olmadığı kararı verildi.

5 öğretmene 7 bin 500 TL

Büyük bölümü Eğitim-Sen üyesi olan öğretmenler ise sendika avukatları aracılığıyla Akit Gazetesi aleyhine, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 5'er bin lira tazminat talebiyle dava açtı. 5 öğretmenin açtığı dava, bugün Antalya 7'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme Akit Gazetesi'ni, 5 öğretmene kişilik haklarına saldırı olarak 1500'er TL'den toplam 7 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Diğer yandan aynı habere yönelik Eğitim-Sen'in, öğretmenler adına gazetenin yazı işleri müdürü aleyhinde açtığı ceza davası da Bakırköy 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

''Saldırılara sessiz kalmayız''

Mahkeme kararının da öğretmenlerin kişilik haklarına saldırı yapıldığını ve öğretmenlerin haklılıklarını ortaya koyduğunu belirten Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, "Bu tazminat davası Akit Gazetesi'nin yayın politikasına büyük bir tokattır. Üyelerimize dönük bu tür saldırılara sessiz kalmayacağımızı vurgulamak istiyorum" dedi.



