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Lisede 1 Mayıs gerilimi, polis sınıflardan öğrenci topladı!

Antalya'da yaklaşan 1 Mayıs öncesi lisede bildiri dağıttığı bildirilen 5 öğrencinin devriye gezen polislerle tartıştığı ve olayın kavgaya dönüştüğü bildirildi

08 Nisan 2013 22:09

Antalya'da 1 Mayıs bildirisi dağıtan öğrencilere müdahale eden polis gözaltı için okula girdi. Polise öğretmenler tepki gösterdi. 5 öğrenci gözaltında.

Antalya'da yaklaşan 1 Mayıs öncesi lisede bildiri dağıttığı bildirilen 5 öğrencinin devriye gezen polislerle tartıştığı ve olayın kavgaya dönüştüğü bildirildi. Olayın ardından okula kaçan öğrencileri gözaltına almak isteyen polis ile okul yönetimi arasında da tartışma çıktı.

Ömer Erdem'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında Kepez'de bulunan Karatay Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Kendilerine 'Liseli Öğrenci Birliği' adını veren grup, lise önünde 1 Mayıs eylemine katılmaları için öğrencilere bildiri dağıtmaya başladı. Bu sırada devriye gezen motosikletli yunus timleri, öğrencilerin bildiri dağıtmasını engellemek istedi. Öğrenci ve polisler arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini itişmeye bıraktı.

İddiaya göre, polislerden birini yere düşürerek tekmeleyen 5 öğrenci daha sonra okula kaçtı. Destek kuvvet isteyerek öğrencileri gözaltına almak isteyen polis, okulun sınıflarını dolaşarak 5 öğrenciyi gözaltına almaya başladı. Bu sırada okul öğretmenleri polise böyle bir gözaltı olamayacağını söylerken görevliler, 5 öğrenciyi gözaltına alarak okuldan ayrıldı.

 

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