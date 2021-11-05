Lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen açığa alındı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan bir lisede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan C.Y.’nin okuldaki bir öğrenciye “cinsel tacizde” bulunduğu gerekçesiyle açığa alındığı belirtildi.

GazeteduvaR'da yer alan habere göre Fatsa’da bulunan bir lisede görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni C.Y.'nin, lise son sınıfta okuyan erkek öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Öğretmenin davranışlarından rahatsız olan öğrenci, C.Y.’nin taciz ısrarını sürdürmesi üzerine olayı ailesine anlattı.

Öğretmen açığa alındı

Ailenin okul yönetimine başvurması üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girdi ve C. Y. açığa alındı. 10 gün kadar önce ortaya çıkan olay nedeniyle C.Y. hakkında adli ve idari soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi