Lise öğrencisine cinsel istismarda bulunan servis şoförü tutuklandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, öğrenci servisi şoförü Selçuk K. (34), lise öğrencisi Ş.O. (15) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Öğrenci servisi şoförü Selçuk K. iddiaya göre, lise öğrencisi Ş.O.\'ya cep telefonuyla aşk mesajları attı. Ardından bir süre sonra çocuğu evine götüren Selçuk K., cinsel istismarda bulundu. Ş.O. yaşadıklarını yakınlarına anlattı. Ailesi karakola giderek kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan şoför hakkında şikayetçi oldu. Selçuk K., Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Selçuk K., \'Çocuğun cinsel istismar\' suçundan tutuklandı.