T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lise öğrencisi sokak ortasında vurularak öldürüldü

17 yaşındaki genç kadın henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından göğsünden vurularak öldürüldü

14 Şubat 2013 12:24

İstanbul Kağıthane'de 17 yaşındaki genç kadın henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Kağıthane’de lise öğrencisi D.Ş. (17) kimliği belirlenemeyen silahlı şahıs tarafından göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün (13 Şubat) saat 22.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi Şehit İlhan Yurt Sokak’ta meydana geldi.
İddialara göre, elinde silah olan bir kişi, 17 yaşındaki lise öğrencisi D.Ş.’yi silahla bir binanın merdiven boşluğuna getirerek göğsünden vurdu. Silah sesi üzerine dışarı çıkan bina sakinleri yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından D.Ş.’yi Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırdı. D.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise görgü tanıklarının, D.Ş.’yi vuran şahsın boş kovanları olay yerinin yakınında bir parka attığını söylemesi üzerine parkta inceleme yaptı.

Hastaneye gelen genç kadının yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri, D.Ş.’nin sevgilisi olduğu iddia edilen U.C.’nin ifadesini alarak soruşturma başlattı.

ETİKETLER

kadın cinayetilise öğrencisi sokak ortasında öldürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24