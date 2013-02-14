Lise öğrencisi sokak ortasında vurularak öldürüldü

İstanbul Kağıthane'de 17 yaşındaki genç kadın henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Kağıthane’de lise öğrencisi D.Ş. (17) kimliği belirlenemeyen silahlı şahıs tarafından göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün (13 Şubat) saat 22.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi Şehit İlhan Yurt Sokak’ta meydana geldi.

İddialara göre, elinde silah olan bir kişi, 17 yaşındaki lise öğrencisi D.Ş.’yi silahla bir binanın merdiven boşluğuna getirerek göğsünden vurdu. Silah sesi üzerine dışarı çıkan bina sakinleri yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından D.Ş.’yi Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırdı. D.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise görgü tanıklarının, D.Ş.’yi vuran şahsın boş kovanları olay yerinin yakınında bir parka attığını söylemesi üzerine parkta inceleme yaptı.

Hastaneye gelen genç kadının yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri, D.Ş.’nin sevgilisi olduğu iddia edilen U.C.’nin ifadesini alarak soruşturma başlattı.