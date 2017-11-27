Lise öğrencisi okulun penceresine çıkarak intihar etmek istedi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, lise öğrencisi kız okulun penceresine çıkarak intihar etmek istedi. Polis, H.G.\'yi ikna ederken, genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi\'nde bulunan Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi\'nde meydana geldi. 12\'nci sınıf öğrencisi H.G. okulun 2\'nci katında bulunan pencereye çıkarak intihar edeceğini söyledi. Okul yöneticilerinin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi okula geldi. Polisler, bir süre görüştüğü genç kızı ikna ederek pencereden içeri girmesini sağladı. H.G. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Körfez Devlet Hastanesi\'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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