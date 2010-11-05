-LİSE ÖĞRENCİSİ ÖĞRETMENİN PARMAKLARINI KIRDI SİVEREK (A.A) - 05.11.2010 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lise öğrencisinin tartıştığı öğretmenin parmaklarını kırdığı iddia edildi. Hasan Çelebi Mahallesindeki Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi B.İ. ile bilgisayar öğretmeni Mehmet Sarıbaştanoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Bu esnada yaşanan arbedede B.İ'nin büktüğü öğretmeninin 3 parmağının kırıldığı belirtildi. Siverek Devlet Hastanesine giden öğretmen Sarıbastanoğlu'na iş göremez raporu verildiği öğrenildi. Öğretmenin şikayetçi olduğu öğrenci, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan B.İ. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.