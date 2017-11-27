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Lise öğrencisi intihar etti

Fatih TURAN/ARAKLI(Trabzon),(DHA)- TRABZON'un Araklı İlçesinde psikolojik bunalıma girdiği öne sürülen 17 yaşındaki Bayram P

27 Kasım 2017 17:17

Fatih TURAN/ARAKLI(Trabzon),(DHA)- TRABZON\'un Araklı İlçesinde psikolojik bunalıma girdiği öne sürülen 17 yaşındaki Bayram P., oturduğu evin tavanına iple kendini asarak intihar etti.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında 1 Nolu Gelincik Sokak\'taki bir apartmanda meydana geldi. Annesi ile yaşayan llise öğrencisi Bayram P., iddiaya göre cep telefonuyla yaptığı görüşme sonrası bunalıma girdi. Bunun üzerine liseli genç odasında kimsenin olmadığı sırada iple kendini astı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bayram P.\'nin öldüğü belirlendi. Gencin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumun\'a kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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