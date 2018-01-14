T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lise öğrencisi ehliyeti olmadığı için polis çevirmesinden kaçtı, vuruldu, hayatını kaybetti

Olayda önce ambulansın değil, bomba uzman ekibinin çağrıldığı, Karakan'ın hastaneye geç götürüldüğü iddia edildi

14 Ocak 2018 16:25

Gaziantep’te yılbaşı akşamı çevirme noktasından ehliyeti olmadığı için kaçn ve polis tarafındanaçılan ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan, 13 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Liseli Karakan’ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre ehliyeti olmayan Ekrem Görkem Karakan, 34 HS 0981 plakalı araçla dayısının evinden evine gitmek üzere yola çıktı. Şehitkamil’de karakol önünde polis çevirmesinde durdurulan liseli Karakan, ehliyeti olmadığı için korkuya kapıldı. Karakan geri geri kaçmaya çabalarken, Çevik Kuvvet Şubesi’nde görev yapan H.B., kaleşnifkof silahla ateş etti. Kurşunlar Karakan’ın çenesini parçaladı. Kemik ve doku parçaları soluk borusunu tıkayan Karakan, bir süre nefes alamadığı için oksijensiz kaldı. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’den yoğun bakımda tutulan Karakan dün hayada veda etti. Karakan’ın organları bağışlandı.

"Ambulanstan önce bomba imha ekibi çağrıldı" iddiası

Bu arada, polis H.B., ifadesinde, “Olay günü nöbetteydim. Araca birkaç kez ateş etmeme rağmen durmadı. Elimdeki kaleşnikof silah art arda iki kez ateş aldı. Hedef alarak ateş etmedim” dedi. H.B., serbest bırakıldı. Olayda önce ambulansın değil, bomba uzman ekibinin çağrıldığı, Karakan’ın hastaneye geç götürüldüğü ve aileye ‘kaza’ diye haber verildiği ileri sürüldü.

ETİKETLER

Ekrem Görkem Karakanhaberpolis çevirmesiyılbaşıehliyetbomba imha ekipleriiddiahastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24