Lise öğrencisi ‘cuma namazı’ için Meclis’ten yardım istedi

Hülya Karabağlı

Ankara



TBMM Dilekçe Komisyonu’na Antakya Ticaret Lisesi’nden bir öğrenci ‘Cuma namazı’ başvurusu yaptı. Cuma namazına gitmek istediğini anlatan öğrenci, okul yönetiminin buna izin vermediğini savundu. Öğrencinin başvurusunu resmi işleme alan Komisyon, Hatay Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antakya Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü nezdinde araştırma yaptı. Komisyon, ders saatlerine denk gelmediği zamanlarda öğrencilere ‘Cuma namazı’ izni verildiğini belirledi. Ders saatleri ile namazın çakışması durumunda öğrencilere ilgili yönetmelikler çerçevesinde izin verilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldı. Öğrencinin başvurusu alınan bu bilgiler kapsamında yanıtlandı. Dilekçe Komisyonu’nun cetvelinde yayınladığı ‘Cuma namazı’ dilekçesi ve değerlendirmesi şöyle:

Cuma namazı başvurusunu sözlü yaptı

“Antakya Ticaret Meslek Lisesinde öğrenci olduğunu, Cuma namazına gitme isteğini okul yönetimine ilettiğini, yetkililerin reddettiğini belirtmiş, dini zorunluluk olan, sadece camide kılınabilen Cuma namazına gitmek için yardım talep etmiştir. Hatay Valiliği'nden alınan cevabi yazıda; Antakya Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Bürosunca yapılan inceleme sonucunda, Okul Müdürlüğünce dilekçinin belirtilen konu ile ilgili resmi bir müracaatta bulunmadığı, sözlü olarak gelen taleplerde cuma namazı saatinin ders saatlerine denk gelmediği zamanlarda öğrencilere izin verildiği, ders saatleri ile çakışması halinde bunun mümkün olmadığı, öte yandan, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Bölümünce yapılan incelemede, dilekçinin talebinin Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 40'ıncı maddesinin ilk paragrafına göre mevzuata uymadığı belirtilmiş olup, idarece beyan olunan açıklamalar dışında bu aşamada 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM Iç tüzüğünün 116’ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi”.