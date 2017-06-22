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Lise öğrencisi Çağdaş, 'Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya ulaştı

250 bin TL değerindeki soru, "Bir kız bana emmi dedi neyleyim" sözü hangi halk ozanına aittir?" oldu

22 Haziran 2017 13:04

Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'de sezon finalinin yapıldığı gece program tarihinde ikinci defa bir yarışmacı 1 milyon lira değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

Galatasaray Lisesi son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım, 250 bin TL değerindeki soruyu bilerek 1 milyon lira değerindeki soruya çıktı.

Joker hakkını kullandı ama...

Yıldırım, 125 bin TL'lik soruda telefonla joker hakkını kullandı.

Çağdaş'ın jokeri "Paul McCartney, The Beatles'in "A Day in The Life" şarkısının sonuna yerleştirdiği sesin sadece hangi hayvan tarafından duyulabileceğini söylemiştir?" sorusuna 'Fare' yanıtını verdi.

Buna rağmen kendi hafızasına güvenmeyi tercih eden Çağdaş İrfan Yıldırım, 'Köpek' cevabını vererek, 250 bin TL'lik soruya geçmeye hak kazandı.

"Bir kı bana emmi dedi neyleyim"

Çağdaş İrfan Yıldırım 250 bin TL değerindeki, "Bir kız bana emmi dedi neyleyim" sözü hangi halk ozanına aittir?" sorusuna da doğru cevap verdi.

Sorunun şıkları arasında, Ercişli Emrah, Dadaoğlu, Aşık Daimi ve Karacoğlan vardı. Yarışmacı, d şıkkı olan 'Karacaoğlan' yanıtı ile, 1 milyon lira değerindeki soruya ulaştı.

Ancak tam bu esnada yarışamanın süresi doldu ve Çağdaş programdan ayrıldı.

İzleyiciler 1 milyon TL değerindeki soruyu yeni yayın döneminde görebilecekler.

 

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