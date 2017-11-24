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Lise öğrencisi, av tüfeğiyle intihar etti

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da lise birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammet Nuri Çakır, av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti

24 Kasım 2017 03:38

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da lise birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammet Nuri Çakır, av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi İncir Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Lise birinci sınıf öğrencisi Muhammet Nuri Çakır, odasına geçip, av tüfeğini başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyup odaya koşan aile bireyleri, Çakır\'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çakır\'ın öldüğü belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çakır\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. 
Polis, Çakır\'ın intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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