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Lise öğrencisi Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okuduğu için disiplinlik oldu!

“Gençliğe Hitabe'yi okumak ne derece bir suçtur?"

28 Haziran 2016 18:44

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrenicisi Begüm Özkan ve 2 arkadaşı, karne töreninde Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudukları için disipline sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, okul yönetimi Begüm Özkan ve iki arkadaşının bu kez yazılı savunmasını istedi. Kızının okulda arkadaşları ile Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuma anını ve sonrasında yaşananları cep telefonu ile görüntüleyen Özlem Özkan, "Böyle bir soruşturma bizi derinden yaraladı" dedi.

Merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi Begüm Özkan, Elanur Bayrak ve Sena Ağaoğlu, okul bahçesinde karnelerini aldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okumaya başladı. İddiaya göre, bu sırada Okul Müdürü Mustafa Yiğit yanlarına gelerek, Gençliğe Hitabe'yi okumakta olan öğrencilere engel olmaya çalıştı. 3 kız öğrenci, okul bahçesinde Gençliğe Hitabe'yi okurken Begüm Özkan'ın annesi Özlem Özkan, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, Begüm Özkan'ın Gençliğe Hitabe'ye başladığı anda Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Yiğit'in yanına geldiği, 'Çık dışarı' diye bağırdığı ancak, öğrencilerin Gençliğe Hitabe'yi okumaya devam ettiği görüldü.

 

İfadeleri alındı

 

Begüm Özkan ve 2 arkadaşı, karne töreninden 1 hafta sonra okul yönetimi tarafından okula çağırıldı. Okula giden 3 öğrenciden sözlü olarak ifadeleri alınarak disiplin kuruluna sevk edildi. Dün toplanan disiplin kurulu, Gençliğe Hitabe okuyan kızlardan olayı yazılı olarak anlatmasını ve savunma yapmalarını istedi. Ardından okul yönetimi vereceği kararı, öğrencilerin evlerine göndereceğini bildirdi.

 

“Gençliğe Hitabe’yi okumanın suç olduğunu bilmiyor musunuz?”

 

Bu olayın ardından konuşan Begüm Özkan, "Gençliğe Hitabe'yi okurken okul müdürü yanımıza gelip 'Sizi bu okulda tutmam', 'Çık dışarı' diye bağırdı. Ancak, biz sonuna kadar okuduk. Kısa bir süre sonra okul yönetimi bizi çağırdı. Okula gittiğimizde sözlü olarak ifademiz alındı. Ardından bizleri disiplin kuruluna sevk ettiler. Disiplin kurulunda hepimizi farklı odalara alıp 2 ayrı kağıt verdiler. Olayı anlatmamızı ve savunma yapmamızı istediler. Kağıtların birinde 'Gençliğe Hitabe'yi okumanın suç olduğunu biliyor musuz?' diye sorular vardı. Ancak biz yaptığımız şeyin arkasında olduğumuzu söyledik. Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu kitaplarda yazan Gençliğe Hitabe'yi okumak ne derece bir suçtur?"

 

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