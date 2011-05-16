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LİSE ÖĞRENCİSİ 19 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ ESKİŞEHİR (A.A)

16 Mayıs 2011 16:11

-LİSE ÖĞRENCİSİ 19 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ ESKİŞEHİR (A.A) - 16.05.2011 - Eskişehir'de lise öğrencisi 19 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, polis ekipleri, 71 Evler Mahallesi Kafalar mevkisindeki bir tarlada erkek cesedi olduğu yönünde ihbarı aldı. Olay yerine gelen ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde 19 bıçak darbesi bulunan cesedin, Türk Telekom Endüstri Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi Taha Burak Ünsal'a (15) ait olduğunu belirledi. Ünsal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TIp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Okul Müdürü Kerim Erzincanlı, AA muhabirine, Ünsal'ın sakin bir öğrenci olduğunu ve kimseyle probleminin bulunmadığını bildiğini kaydetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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