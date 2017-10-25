LİSE ÖĞRENCİLERİNE UYUŞTURUCU SATAN YABANCI UYRUKLU ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da liselerin önünde çocuklara uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen bir çete polisin eş zamanlı operasyonu ile suçüstü yakalandı. Çetenin 2\'si Faslı ,16\'sı Suriyeli olan 18 şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte satışa hazır halde 3 kilo 507 gram esrar, 2 bin 306 hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

18 KİŞİLİK ÇETE YAKALANDI

İstanbul\'da Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde bazı liseler önünde yaşı küçük çocuklara uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine hareket geçen ekipler bölgedeki okul önlerinde çalışma başlattı. Fiziki takibe alınan şüphelilerden birisi okul önünde bir öğrenciyle pazarlık yaptığı sırada gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden bir miktar satışa hazırlanmış esrar maddesi ve haphlar ele geçirildi.

OPERASYON YAPILDI

Gözaltına alınan şahsın ifadesi uyuşturucu satan bir çeteyi ortaya çıkardı. Polis çete üyesi 12 kişiyi Fatih\'te 6 kişiyi de Zeytinburnu\'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Operasyon sırasında 3 kilo 507 gram esrar, 2 bin 306 adet uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edilen 23 bin Türk lirası, 3 bin 415 Dolar, 80 Euro ve 1 tabanca ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ SURİYE UYRUKLU

Şebekenin liderliğini Suriye uyruklu Muhammed S. (43), yardımcılıklarını ise Yemen Azize (23) ile Fas uyruklu Fatıme Ettayyar (19) ın yaptığı belirlendi. Çocuk Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar



