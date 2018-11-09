Lise öğrencilerinden '10 Kasım' koreografisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayatını kaybettiği yıl olan \'1938\'i koreografi ile oluşturdu.

Kentte faaliyet gösteren özel lisenin öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 80\'inci yılı nedeniyle koreografi hazırladı. Yaklaşık 250 öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri öncülüğünde okulun otoparkında bir araya gelerek, Atatürk\'ün hayatını kaybettiği yıl olan \'1938\'i oluşturdu. Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açılan koreografinin görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı.



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