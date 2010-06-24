Lise öğrencileri UFO’ları tartışacak

T24 - Lise öğrencileri artık UFO’ları tartışacak, öğretmenler uzay yolculuğu, başka gezegenlerde koloni kurma gibi konularda ders verecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 1992’den bu yana uygulanan ‘Astronomi ve Uzay Bilimleri’ dersinin öğretim programını değiştirdi. Yeni program, 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacak. Yayınevleri, derse ilişkin hazırlayacakları taslak kitaplarını 1 Kasım 2010’dan itibaren Talim ve Terbiye Kurulu’na inceleme için teslim edecek. Ancak, 2010-2011 öğretim yılına özgü olmak üzere, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan öğretim materyali kullanılacak.Kara delikten, burçlara
Program kapsamında derste ele alınacak başlıklar özetle şöyle:
- Astronominin ilk gelişen temel bilim olduğu vurgulanacak. Tarihteki en ünlü astronomlar ve astronomiye katkıları bulunan isimler anlatılacak.
- Kara delik kavramı açıklanacak. Güneşin yıllık hareketinin sonucu olarak, gökyüzünün görünüşünün zamanla nasıl değiştiği açıklanacak. Burç kavramı tanımlanıp burçların isimleri verilecek.
- Big Bang (Büyük Patlama) kuramı öğretilecek.
- Öğrenciler uzay yolculuklarının olabilirliğini tartışacak.
- Evrende başka canlıların olup olmayacağı konusunda öğrenciler beyin fırtınası yapacak.
- Öğretmenler ‘uzayda ilkler’ başlığını anlatırken, ayrıntıya girmeden uzay araçlarından bahsedecek. Öğrenciler basit bir roket ve uzay mekiği modeli hazırlayacak.UFO’lar tartışılacak
- Gruplara ayrılacak öğrenciler, aralarından birini seçip astronot yapacak, sembolik olarak uzaya gönderecek.
- Öğrencilere ‘uzay kolonisi kavramı ve uzayda koloni kurma ihtiyacının gerekçelerini’ açıklayacak öğretmenler, öğrencilerinden dünyanın artık yaşanmaz olması durumunda insan neslinin devamı için önerilerini yazmalarını isteyecek.
- Öğrenciler, uzay kolonisi tasarlayarak bu kolonilerde nelere ihtiyaç duyulacağını tahmin edecek.
- Gruplara ayrılacak öğrenciler ‘dünya dışı canlılar’ konusundaki düşüncelerini tartışacak. Ulaştıkları sonuçları sınıfla paylaşacak.
- Öğretmenler ‘dünya dışı yaşam’ konusundaki çalışmalar ile özellikle SETI Programı’nı vurgulayacak. Bu konuda öğretmenlerin UFO’lardan bahsetmesi de gündeme gelebilecek.
- Öğrenciler ‘performans ödevi’ kapsamında, uzaydaki radyo frekanslarından yararlanarak şarkı besteleyecek.
- ‘Uzay gemisi’nin tanımı, “Dünya ötesine çıkıp dolaşan uzay aracı” olarak yapılacak.“MEB’den sonra sıra TBMM’de”
Sirius Ufo Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan, programı olumlu buldu: “Geç kalınmış bir adım. Dünya kısa zamanda yeni realiteye girecek. Dünya dışı yaşam ve UFO’lar bunun büyük bölümünü kapsayacak. Bu nedenle bakanlığın dünya dışı zeki yaşama ilişkin bilgilendirme yapması çok olumlu. Hükümet UFO gerçeğinin açıklanması için adımlar atmalı. TBMM’de komisyon kurulmalı.”‘Setı’ nedir?
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 1970’lerde dünya dışı zeki yaşamı araştırmak amacıyla SETI’yi başlattı. Amerikan hükümeti, 14 milyon dolarlık katkıda bulundu, ancak destek Amerikan Senatosu’nca kesildi. Desteğin, UFO enkazları ve UFO fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine durdurulduğu iddia edildi.
SETI Programı’nda önce uzaya radyo sinyalleri gönderiliyor. Sonra uzaydan gelen radyo dalgaları analiz ediliyor. Bugün, dünyaya yayılmış yaklaşık yarım düzine kadar organize SETI deney grubu var. Bunların yarısı ‘uzay tarayıcıları’ olarak anılıyor. http://setiathome.berkeley.edu
internet adresinde yer alan programı bilgisayarınıza kurup SETI deneylerini inceleyebilirsiniz.