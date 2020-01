Lise öğrencileri, 'Laiklik adam olmaktır' kokartı takan öğretmenlerine 'Biz ümmetiz' kokartıyla cevap verdi!

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik yeni anayasada olmamalı" demesinin ardından gündeme gelen laiklik tartışmaları Manisa’da Ahmetli Anadolu Lisesi’ne yansıdı. Lisede, öğrenciler ile öğretmenler arasında 'laiklik kokartı' gerilimi yaşandı. Eğitim – İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Cem Ok, sendikalarına üye öğretmenlerin derslerde yakalarına ‘laiklik adam olmaktır’ yazılı kokart taktıklarını, Ahmetli Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 20 öğrencinin ise ’Biz ümmetiz, aşk beş vakittir’ kokartı ile dolaştıklarını belirterek "Öğretmenlerle öğrenciler karşı karşıya getirmek isteniyor" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Nermin Uçtu’nun haberine göre, Manisa’da Ahmetli Anadolu Lisesi’nde iddiaya göre öğrenciler ile öğretmenler arasında laiklik kokartı gerilimi yaşandı. İddiaları gündeme getiren Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Cem Ok, şube binasında CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile birlikte açıklama yaptı. Dün yaşanan olayda, sendikanın aldığı eylem kararı nedeniyle öğretmenlerin derslere ‘laiklik adam olmaktır’ yazılı kokart takarak girdiklerini anlatan Ok, bazı öğrencilerin ise yakalarında ’biz ümmetiz, aşk beş vakittir’ yazısı taşıdıklarını öne sürdü. Öğrencilerle öğretmenlerin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını savunan Ok, öğrencilerdeki kokartların okul idaresi tarafından hazırlanmış olabileceğini iddia etti.

“Tehlikeli bir oyun”

Konuyu Manisa Valiliği’ne taşıyacaklarını açıklayan Ok, okullarda anarşi yaratılmak istendiğini öne sürerek şöyle konuştu:

"Buradan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ahmetli İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Valiliği’ni uyarıyoruz. Bu tehlikeli oyunu sahneye koyanlar derhal soruşturulmalı ve cezalandırılmalıdır. Bu olayda sorumluluğu olan herkes görevinden uzaklaştırılmalıdır. Toplumu, öğrenci ve öğretmenleri bölmeye, çatıştırmaya yönelik bu tür davranışlar asla cezasız kalmamalıdır. Konu son derece tehlikeli ve ciddidir. Bu konuyla ilgili olarak uyarı yazımızı Valilik makamına tekrar yazarak, acilen üzerine gidilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyeceğiz."

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde soru önergesi ile gündeme getireceğini açıkladı.