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Lise öğrencileri bedenleriyle 'Zeytin Dalı' yazdı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da 190 öğrenci, Afrin’de görev yapan askerlere destek vermek için okul bahçesine bedenleri ile 'Zeytin Dalı' yazdı

10 Şubat 2018 17:18

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da 190 öğrenci, Afrin’de görev yapan askerlere destek vermek için okul bahçesine bedenleri ile \'Zeytin Dalı\' yazdı.
Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin terörle mücadelesine Amasyalı öğrencilerden anlamlı bir destek geldi. Amasya Anadolu Lisesi okul idaresi, öğretmenleri ve 9, 10 ve 11\'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 190 kişi ile okul bahçesinde oluşturulan koreografi ile \'Zeytin Dalı\' yazıldı. Amasya Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Şişik, “Amacımız sadece akademik başarı değil, milli ve manevi duyguları da arttıran çalışmalar yapan bir okul kimliği oluşturmak. Tüm sınıflara şehit ismi vererek geçen sene farkındalık oluşturmuştuk. Bu sene de Afrin operasyonuna destek amacıyla böyle bir düşünce geliştirdik. Bizler sadece kendi okulumuzu değil, ülkemizin duygularını yansıtıyoruz. Bizlerin rahatlığı için canını siper eden askerlerimize minnet borçluyuz. Emeği geçen tüm çocuklarıma ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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