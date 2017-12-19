Lise müdürünün öldürülmesi Turgutlu'da protesto edildi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürülmesi, Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde basın açıklaması ile protesto edildi.

Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Turgutlu Şubesi üyesi yaklaşık 50 eğitimci, öğretmenlere ve kamu çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için Turgutlu Belediyesi önündeki toplandı. Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in okulda öğrencisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmesini kınayan meslektaşları, \'Eğitimciler hedefse geleceğimiz karanlıktır. Şiddeti kınıyoruz\' yazılı pankart ve \'Şiddeti kınıyoruz\', \'Eğitimde şiddete dur\' yazılı dövizler taşıdı. Basın açıklamasını Eğitim Bir-Sen Turgutlu Şubesi Başkanı Hasan Tanrıkulu yaptı. Son yıllarda öğretmenlerin darp edilmesi, bıçakla ve sopayla dövülmesi gibi saldırıların giderek arttığına dikkati çeken Tanrıkulu, öldürülen lise müdürü Ayhan Kökmen\'e Allah\'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Öğretmenlere yönelik şiddetin önüne geçilmesi için önemlerin artırılması gerektiğini hatırlatan Tanrıkulu, şöyle konuştu:

\"Yaşananlar açıkça gösteriyor ki eğitim çalışanları birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşı savunmasız kalmaktadır. Gelinen bu noktada, herkesin sorumluluk üstlenmesi, bu kötü gidişin durdurulması için harekete geçmesi gerekiyor. Öğretmene yönelik şiddeti önemsiz gibi görmek, bunu es geçmek önümüzdeki yıllarda okullarda şiddet olaylarının çok daha fazla artmasına ortam hazırlayacak. Öğretmenlere uygulanan şiddete karşı her türlü eylem ve etkinliğe dün ve bugün olduğu gibi yarın da destek vereceğimiz bilinmelidir. Eğitim sendikaları olarak öğretmenlere yönelik saldırıları protesto ediyoruz ve lanetliyoruz.\"



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