Lise müdürü pompalı tüfekli saldırıda öldü

Taylan YILDIRIM- Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, görev yaptığı Anadolu lisesinde pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan 47 yaşındaki lise müdürü Ayhan Kökmen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından 2\'si okuldan uzaklaştırılan öğrenci olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, bugün saat 15.00 sıralarında görev yaptığı okulda pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen öldü. Jandarma, olayın şüphelisi olarak, bir süre önce okuldan uzaklaştırıldıkları belirtilen 11\'inci sınıf öğrencileri 16 yaşındaki U.Y. ve İ.P. ile U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfeğin B.Y.ye ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



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