Lise müdürü derse girmeden öğrencilere el öptürüyor!

2009’da AKP’den belediye başkan adayı olan Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki anadolu lisesinin müdürü İbrahim Yılmazcan, derslerin başlama saatinden önce sandalyesiyle dış kapıya çıkarak öğrencilere el öptürüyor.

Diken'in Kanal D Haber'den aktardığı görüntülerde, müdürün okula giren öğrencilere elini öptürdüğü görülüyor.

Türkiye’de müdürlerin kapı önünde bekleyip öğrencilere elini öptürmesi gibi bir uygulama ya da zorunluluk yok. Ancak Yılmazcan’ın neye dayanarak böyle bir şey yaptığı merak konusu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görüntüleri Meclis’e taşıyarak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a müdür hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını sordu. Soruya henüz bir cevap gelmedi.