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Lise müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

25 Mart 2021 22:10

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan okul müdür yardımcısı B.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Körfez Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcılığı yapan B.S., iddiaya göre bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulundu. Öğrencinin, olayı rehber öğretmenlerine anlatması üzerine durum polise bildirildi. Olayın duyulmasının ardından gözaltına alınan öğretmen, polis merkezine getirildi. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edilen okul müdür yardımcısı B.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) 

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