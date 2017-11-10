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Lise müdür yardımcısı, kız öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, lise müdür yardımcısı 59 yaşındaki E

10 Kasım 2017 19:29

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, lise müdür yardımcısı 59 yaşındaki E.Y.,  okulda 8 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Edirne\'de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan evli, 2 çocuk ve 1 torun sahibi E.Y., iddiaya göre, okulda eğitim gören 8 kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Kız öğrenciler, olayı kendilerine yakın gördükleri bir öğretmene anlattı. Öğretmenin de okul müdürünü bilgilendirmesiyle konu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün görevlendirdiği müfettişlerin yaptığı çalışmanın ardından kız öğrencilere cinsel istismar hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunuldu. Müfettişlerin bir hafta süren çalışmayla hazırladığı rapor da savcılığa iletildi.
Cinsel istismara uğradığı belirtilen kız öğrencilerin ifadelerinden sonra lisenin müdür yardımcısı E.Y., savcılık talimatı ile polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından kız öğrencilere \'cinsel istismarda bulunduğu\' iddiasıyla tutuklandı. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü de tutuklanan E.Y.\'yi yürüttüğü idari soruşturma kapsamında açığa aldı.

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