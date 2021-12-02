Lise bahçesine giren pitbull 5 öğrenciyi yaraladı!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, bir lisenin bahçesine giren pitbull cinsi köpek, 5 öğrenciyi ısırarak yaraladı.



Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde oynayan öğrenciler, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Öğrenciler okul binasına kaçarak köpekten kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda hafif yaralar bulunan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis köpeğin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı. Saldırgan köpek Darıca Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.