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Lise arkadaşları 40 yıl sonra okulda buluştu

Cengiz ÖZCAN/HADİM (Konya), (DHA)- KONYA'da 1978 yılında Hadim Lisesi'nden mezun olan eski öğrenciler, 40 yıl sonra okulda bir araya geldi

05 Kasım 2018 13:19

Cengiz ÖZCAN/HADİM (Konya), (DHA)- KONYA\'da 1978 yılında Hadim Lisesi\'nden mezun olan eski öğrenciler, 40 yıl sonra okulda bir araya geldi.
Hadim Lisesi\'nden 1978 yılında mezun olanlar, 40 yıl sonra aynı okulda buluştu. Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi adı altında eğitim veren okuldaki buluşmaya gelen, Türkiye\'nin dört bir yanında farklı mesleklere sahip arkadaşlar, anılarını tazeledi. O dönem Türkçe dersine giren öğretmenleri Ahmet Kabayel ile matematik öğretmeni Mahmut Özdemir de eski öğrencilerini yalnız bırakmadı. Kendi sıralarına oturan mezunlara, öğretmenleri de ders anlattı. Birlikte hatıra fotoğrafı çektiren eski öğrenciler, bol bol sohbet edip eski günleri yâd etti.

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