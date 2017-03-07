Lisanslı kadın sporcu sayısı 3,5 kat arttı

Türkiye'deki lisanslı kadın sporcu sayısı 10 yılda yüzde 255 artarak 3,5 katına çıktı.

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) verilerine göre, 2007'de 352 bin 60 kişilik kadın sporcu sayısı, geride kalan 2016'da bir milyon 250 bin 685'e yükseldi.

Son 10 yıllık süreçte her sene sporcu sayısının arttığı gözlemlendi. En büyük artış 2012'den, 2013'e geçişte yaşandı. Bu dönemdeki artış yüzde 27,4 oldu. 664 bin 293 olan sayı, 182 bin 561 artarak, 846 bin 854'e çıktı.

En düşük artış ise yüzde 9,6 ile 2009 ile 2010 arasında gerçekleşti. Bu dönemde de 449 bin 46 olan sporcu sayısı, 43 bin 419 artarak, 492 bin 465'e ulaştı.

Voleybol ve satranç ilk sırada

Voleybol ve satranç branşları kadın sporcu sayısı açısından diğer federasyonların önünde yer aldı.

Voleybol Federasyonu, 2007'den başlayarak 2013 sonuna kadar sporcu sayısını artırarak ilk sırada yer aldı. 55 bin 116 sporcuyla 2007'de başlayan voleybolda sayı, yüzde 96,7 artarak, 2013'te 108 bin 409'a yükseldi.

Satranç Federasyonu ise 2014 itibarıyla voleyboldan liderliği alarak son 3 yılda en fazla kadın sporcu sayısına ulaşan branş oldu. 134 bin 579 sayısı 3 yılda yüzde 54,4 artarak 207 bin 829'a ulaştı.

5 federasyon geride kaldı

SGM'nin verilerine göre motosiklet, gelişmekte olan spor dalları, hava sporları, kızak ve curling son 10 yıllık dönemde en az kadın sporcu sayısına sahip federasyonlar olarak dikkati çekti.

Bu branşlar içinde Hava Sporları Federasyonu 7 sporcuyla 5 federasyon içinde son sırada yer aldı.

Gelişmekte Olan Spor Dalları Federasyonu 21, Motosiklet Federasyonu 22, Kızak Federasyonu 88, Curling Federasyonu da 146 kadın sporcuyla hava sporlarının ardından sıralandı.