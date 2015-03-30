'Lisans almadan önce intihara eğilimliydi'



Düsseldorf Savcılığı uçağı kasten düşürdüğünden şüphelenilen 27 yaşındaki yardımcı pilot Andreas Lubitz'in intihar eğilimleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı.

Savcılık, soruşturmalar neticesinde Lubitz'in pilot lisansı almadan bir kaç yıl önce tedavi edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Düsseldorf Savcılığı'ndan bir sözcü, Andreas Lubitz'in son günlerdeki davranışlarıyla ilgili yakın akraba ve iş arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğunu, ancak bu kişilerin yardımcı pilotun kuşkuya yol açabilecek davranışlarına tanık olmadıklarını kaydetti.

Geçen hafta salı günü Barcelona- Düsseldorf seferi sırasında kaptan pilotun dışarı çıkması sonrasında yardımcı pilot Andreas Lubitz'in kabin kapısını içeriden kilitleyerek Airbus A 320 tipi uçağı kasten düşürdüğü sanılıyor.

Olayda uçakta bulunan 150 kişiden kurtulan olmadı.