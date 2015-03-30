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Dünya
Deutsche Welle

'Lisans almadan önce intihara eğilimliydi'

Fransız Alpleri'nde düşen Germanwings uçağının yardımcı pilotu Andreas Lubitz'in pilot lisansı almadan önce "intihara eğilimli" olduğu açıklandı.

30 Mart 2015 21:02


Düsseldorf Savcılığı uçağı kasten düşürdüğünden şüphelenilen 27 yaşındaki yardımcı pilot Andreas Lubitz'in intihar eğilimleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı.

Savcılık, soruşturmalar neticesinde Lubitz'in pilot lisansı almadan bir kaç yıl önce tedavi edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Düsseldorf Savcılığı'ndan bir sözcü, Andreas Lubitz'in son günlerdeki davranışlarıyla ilgili yakın akraba ve iş arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğunu, ancak bu kişilerin yardımcı pilotun kuşkuya yol açabilecek davranışlarına tanık olmadıklarını kaydetti.

Geçen hafta salı günü Barcelona- Düsseldorf seferi sırasında kaptan pilotun dışarı çıkması sonrasında yardımcı pilot Andreas Lubitz'in kabin kapısını içeriden kilitleyerek Airbus A 320 tipi uçağı kasten düşürdüğü sanılıyor.

Olayda uçakta bulunan 150 kişiden kurtulan olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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