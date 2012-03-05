Lira'ya 95 milyon dolara itibar kazandırıldı

T24 - Yeni simgeyle birlikte yeni banknotların da tedavüle çıkacak olması vatandaşın cebini yakacak. 6 sıfır atma ve simgeden oluşan TL'ye itibar kazandırma operasyonu ise 167 milyon liraya mal olacak.

Bugün gazetesininin haberine göre, Merkez Bankası'nın kamuoyuna tanıttığı yeni TL simgesinin yeni paralarla sisteme dahil olması Türkiye'ye yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak. Yeni simgeyi tedavüle süreceği yeni banknotlara yerleştirerek tanıtım ve kabullenme sürecini kısa sürede çözmeyi hedefleyen Merkez Bankası, bunun için yeni banknot basma operasyonu başlatacak.



1,3 milyar banknot yakılacak



Bu da yaklaşık 1,3 milyar adet civarındaki banknotun yakılması ve yerine yaklaşık aynı miktarda yeni banknotun basılması anlamına geliyor. Merkez Bankası'ndan edinilen bilgilere göre, her bir banknotun basımı; ithal kağıt, mürekkep, tasarım gibi temel unsurlarla birlikte toplam 16 kuruşa mal oluyor. Merkez Bankası'nın normal banknot basımı dışında simge nedeniyle yaklaşık 500 ila 600 milyon adet yeni banknot basması gerekecek. Bu da normal para basımına ilave olarak yaklaşık 80 ila 96 milyon TL ek bir maliyet anlamına geliyor. Yeni TL simgesinin para sistemine monte edilmesi yeni para basma dışında diğer tanıtım ve teknik çalışmaların da birlikte yürütülmesini gerektirecek. YTL ve TL banknotlarının tanıtımı için Merkez Bankası milyonlarca liralık bütçe ayırmıştı. Benzer tanıtım faaliyetleriyle simgenin sisteme dahil edilmesi için yaklaşık 3-4 milyon liralık yeni bir tanıtımın daha yapılması gerektiği ifade ediliyor. Dolayısıyla para basım ve tanıtım nedeniyle oluşacak toplam maliyetin 100 milyon lirayı geçebileceği hesaplanıyor.



95 milyon dolarla gelen itibar



Merkez Bankası daha önce TL'den YTL'ye geçiş için 20 milyon dolar, daha sonra da YTL'den TL'ye geçiş için 20 milyon dolar olmak üzere toplam 40 milyon dolar tutarında para basım maliyetini üstlenmişti. Simgenin E10 emisyon grubuna, yani yeni tasarlanacak paraya basılması halinde yaklaşık 55 milyon dolarlık basım maliyeti oluşacak. Böylece Türkiye'nin TL'ye itibar kazandırmak için yaptığı 6 sıfır silme ve yeni simge kazandırma operasyonlarının maliyeti toplamda 95 milyon dolara (yaklaşık 167 milyon TL) ulaşmış olacak.



TL' ye itibar kazandıran 3 adım



Türkiye ilk kez 2004 yılında TL'den 6 sıfır atma kararı aldı. Bu karar Meclis'ten geçirilen düzenlemeyle yasal hükme bağlandı. Uygulaması ise 1 Ocak 2005'te başladı. Bu tarihte paradan 6 sıfır silinirken geçiş, yeni basılan YTL ile sağlandı. İkinci adım ise 1 Ocak 2009'da YTL'den TL'- ye yeniden dönüşle atıldı. Bu iki operasyonda da Merkez Bankası banknot matbaası yoğun mesai ile paramızı iki kez yeniledi. Üçüncü adım ise simgeyle gerçekleşti. Simgeyle TL'nin uluslararası düzeyde tanınan paralar ligine yükselmesinin önü açıldı.