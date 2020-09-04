Liranın değer kaybı bilgisayar fiyatlarına yansıdı, geçen sene 4 bin TL olan modelin fiyatı 7 bin TL'ye fırladı

Döviz kurlarındaki sert yükseliş ve liranın değer kaybı bilgisayar fiyatlarına da yansıdı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de son bir yılda bilgisayar fiyatları yüzde 67 yükseldi.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre, geçen yılın yaz aylarında ortalama fiyatı 4 bin TL seviyesinde olan bilgisayar fiyatları bu yılın ağustos ayında 7 bin TL'yi aştı.

TÜİK’in dün açıkladığı rakamlara göre tüketici enflasyonu (TÜFE) ağustos ayında aylık yüzde 0.86, yıllık yüzde 11.77 artmıştı. Teknoloji ürünlerinde ise bu oranlar çok daha fazla yükselerek, yıllık bazda yüzde 67’leri buldu.

Koronavirüs salgını ve uzaktan eğitim modeliyle bilgisayar talebinde ciddi artışlar gözlenirken, Türkiye’de ortalama bilgisayar fiyatları son bir yılda 3 bin TL’ye yakın arttı.

2019 yılının Ağustos ayında ortalama 4 bin 193 TL olan bilgisayar satış fiyatları, son bir yılda 2 bin 809 TL birden artışla 7 bin TL’yi aştı.

Yüzde 67’ye karşılık gelen bu artış TÜİK’in bilgisayarı enflasyon sepetine dahil ettiği 2005 yılından bu yana en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Cep telefonları da el yaktı

Teknoloji ürünlerinde ağustos ayı itibariyle yıllık bazda fiyatı en çok artan ikinci ürün ise cep telefonu oldu. TÜİK verilerine göre Türkiye’de akıllı telefonların ortalama fiyatı yıllık yüzde 65’lik artışla 3 bin 726 TL’ye, oyun konsolların ortalama fiyatı yüzde 30 artışla 4 bin 14 TL’ye, ortalama televizyon fiyatları yüzde 26’lık artışla 3 bin 143 TL’ye tablet bilgisayarların ortalama fiyatı ise yıllık yüzde 22’lik yükselişle 1373 TL’ye çıktı.