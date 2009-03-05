Lira yüzde 15.4 değer kaybetti

TL'nin değeri, küresel ekonomik krizin çıktığı Eylül ayından bu yana TÜFE bazında 15.2; ÜFE bazında da yüzde 17.3 oranında geriledi.



Türk Lirası Ocak ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında değer kaybetti.



Merkez Bankası verilerine göre, 1995=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre, TÜFE bazında yüzde 1,9 azalarak 165,9'den 162,7'ye, ÜFE bazında da yüzde 0,9 değer kaybederek 134,9'dan 133,8'e geriledi.



TL'nin değeri, küresel ekonomik krizin çıktığı Eylül ayından bu yana TÜFE bazında 15,2; ÜFE bazında da yüzde 17,3 oranında geriledi.



TL'nin değeri ise Şubat ayı itibariyle bir yılda TÜFE bazında yüzde 14, ÜFE bazında ise yüzde 15,4 azalış gösterdi.



Merkez Bankası verilerine göre, TL değerinde bir yıllık süre içinde 1995=100 bazlı TÜFE ve ÜFE değişimleri şöyle:



DÖNEM TÜFE BAZLI ÜFE BAZLI

2008 Şubat 189,3 158,3

2008 Mart 176,0 149,8

2008 Nisan 168,0 146,1(*)

2008 Mayıs 178,2 154,9(*)

2008 Haz. 179,8 156,4(*)

2008 Tem. 181,0 156,6(*)

2008 Ağus. 193,9 165,3(*)

2008 Eylül 191,9 161,9(*)

2008 Ekim 174,0 145,7(*)

2008 Kasım 170,0 142,9(*)

2008 Aralık 168,5(*) 138,3(*)

2009 Ocak 165,9(*) 134,9(*)

2009 Şubat 162,7(*) 133,8(*)



(*) Geçici sonuçlar